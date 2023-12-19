Balıkesir'de 18 göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen ile bu göçmenlere para karşılığı yardım ettikleri değerlendirilen 3 Irak uyruklu organizatör gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:23
Balıkesir'de 18 göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 özel araca operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 9'u çocuk 18 Afganistan uyruklu göçmen ile 3 Iraklı organizatör yakalandı.

Polis ekiplerince şüphelilerin üst aramasında organizatörlükten kazandıkları değerlendirilen 20 bin 700 lira ile 100 dolar ele geçirildi.


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