Balıkesir’de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’de jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 22 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:40
Balıkesir’de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde icra edilen operasyonlar sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte 22 düzensiz göçmen yakalandı ve 1 adet otomobil, 1 adet şişme bot ve 30 litre benzin ele geçirildi.

Olaya karışan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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