Balıkesir’de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:40

Güncelleme: 28.09.2023 - 17:40

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde icra edilen operasyonlar sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte 22 düzensiz göçmen yakalandı ve 1 adet otomobil, 1 adet şişme bot ve 30 litre benzin ele geçirildi.

Olaya karışan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.