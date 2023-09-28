Balıkesir’de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir’de jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 22 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde icra edilen operasyonlar sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte 22 düzensiz göçmen yakalandı ve 1 adet otomobil, 1 adet şişme bot ve 30 litre benzin ele geçirildi.
Olaya karışan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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