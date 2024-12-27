Balıkesir’de 26 bin 591 kişiye ücretsiz su desteği

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:40

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:40

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın başkanlığında toplandı. Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesiyle devam eden meclis toplantısında ödeme güçlüğü çeken; engelli, gazi, şehit yakınları, üniversite öğrencileri ve 6 Şubat depremlerinden sonra Balıkesir’e yerleşen depremzedelerin su tüketim faturalarının 2025 yılı sonuna kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlaşma bütçesinden karşılanması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

DAR GELİRLİNİN FATURA YÜKÜNÜ BÜYÜKŞEHİR SIRTLANACAK

Kent yoksulluğu ve artan enflasyona karşı geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli vatandaşların sağlıklı gıda ve suya erişimi için desteklerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturasını sosyal yardım bütçesinden karşılayacak. Bu doğrultuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 18 bin 679 engelli birey, 2 bin 239 gazi-şehit yakını-vazife malulü, 3 bin 691 sosyal yardım alan vatandaş, 692 depremzede ve bin 290 öğrenci olmak üzere toplamda 26 bin 591 kişiye sosyal destek kapsamında ücretsiz su hizmeti sağlıyor. Mecliste alınan kararla birlikte bu destek 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından boks dalında Esra Yıldız Kahraman, tırmanışta Muhammet Oğuz Kağanoğlu, yağlı güreşte Kutluhan Avşar ve İhsan Derin’e Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından ödül verildi. Ödül törenine Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın da katıldı.