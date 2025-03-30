Balıkesir'de 4 otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 19:57

Güncelleme: 30.03.2025 - 19:57

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Güllü Çoban (50) ve Esma Sağlam (45) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Savaştepe ilçesinin kırsal Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ACL 104, 45 YB 3998, 45 AOV 314 ve 45 EL 993 plakalı otomobiller çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güllü Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 11 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Esma Sağlam da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 3'ünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.