Balıkesir’de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 yaralı
Balıkesir’de bir akaryakıt istasyonun yönetim idari kısmında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Altıeylül ilçesi merkez Çayırhisar Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonunun yönetim idari kısmında patlama meydana geldi. İstasyonda bulunanlar patlama nedeniyle büyük panik yaşadı.
İstasyon çalışanları tarafından 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Odada bulunan eşyalar patlamanın etkisiyle etrafa yayılırken, 2 kişi yaralandı. Bir otomobil de hasar gördü. Yaralılar ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
'HAVA KOMPRESÖRÜ PATLADI' İDDİASI
Olayın ilk belirlemeye göre hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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