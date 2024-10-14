Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 08:07

Güncelleme: 14.10.2024 - 08:07

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi’ndeki eve geldi.

M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı.

Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.