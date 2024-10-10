Yabancı Damat dizisindeki 'Niko' rolüyle ünlenen Özgür Çevik evlendi

Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:39

Güncelleme: 10.10.2024 - 12:39

"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Niko" karakteri ile tanınan oyuncu Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile evlendi. Düğün töreni dün akşam Karaköy'de gerçekleşti ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun nikah anlarına dair paylaşımlar sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Düğünlerinde Çevik ve Kartoğlu’nu, yakın arkadaşları Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş ve Hasibe Eren yalnız bırakmadı. Engin Akyürek, Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu ile birlikte çekildiği pozu "Çok mutlu olun" notuyla paylaştı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti de gelin ve damatla verdikleri pozu "Sizi çok seviyoruz" mesajıyla sosyal medya hesaplarından duyurdu.