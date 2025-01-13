Balıkesir'de dehşet: 15 yaşındaki çocuk, doğurduğu bebeği tuvalete bıraktı
Balıkesir’de 15 yaşındaki kız çocuğu, Altıeylül Tapu Müdürlüğü’nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı. Polis çocukla ile birlikte baba ve babaanneyi gözaltına aldı.
Fotoğraf: Arşiv
Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki Altıeylül Tapu Müdürlüğü’nde 15 yaşındaki I.A, doğurduğu bebeği klozete bıraktı. Bir yurttaşın tuvalete girmesiyle birlikte bebeği görmesi üzerine müdürlükte çalışan temizlik personeli bebeği klozetten çıkardı.
Yurttaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve geldiği aracı tespit etti.
3'Ü DE GÖZALTINDA
Klozetten çıkarılan ve hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler I.A .ile birlikte baba ve babaanneyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #Balıkesir #doğum
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