Balıkesir'de dehşet: 15 yaşındaki çocuk, doğurduğu bebeği tuvalete bıraktı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 16:01

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:44

Fotoğraf: Arşiv

Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki Altıeylül Tapu Müdürlüğü’nde 15 yaşındaki I.A, doğurduğu bebeği klozete bıraktı. Bir yurttaşın tuvalete girmesiyle birlikte bebeği görmesi üzerine müdürlükte çalışan temizlik personeli bebeği klozetten çıkardı.

Yurttaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve geldiği aracı tespit etti.

3'Ü DE GÖZALTINDA

Klozetten çıkarılan ve hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler I.A .ile birlikte baba ve babaanneyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.