Doğumunun 100. yılında filmi geliyor: Sadri Alışık'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor

Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:47

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:47

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu’nun oturacağı ve senaryosunu da Feyzioğlu’nun kaleme aldığı film, Türk sinemasının ölümsüz isimlerinden Sadri Alışık’ın hayatını anlatacak.

Filmde, Sadri Alışık’ın Türk sinema ve tiyatrosuna kattığı değer, büyük aşkı Çolpan İlhan’la ilişkisi, oğlu Kerem Alışık’la bağları ve sanat hayatının bilinmeyen yönleri beyazperdeye taşınacak.

YENİ NESİLLERE ÖZEL BİR MİRAS



2025 yılında, Sadri Alışık’ın doğumunun 100. yılına denk gelecek olan film, sadece hayranlarını değil, yeni nesilleri de Sadri Alışık’ın renkli ve etkileyici dünyasıyla tanıştırmayı hedefliyor. Ayrıca, Türk sinemasının mihenk taşı Yeşilçam’a emek veren isimlere de bir saygı duruşu niteliği taşıyor.







KİMLER ROL ALACAK?



Çekimlerine yaz aylarında başlanması planlanan filmde yer alacak oyuncularla ilgili görüşmelerin yakında başlayacağı açıklandı.



SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Sadri Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren tiyatro ve sinemaya büyük bir ilgi duyan Alışık, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde eğitim aldı.

Sanatla iç içe geçen gençlik yıllarında birçok tiyatro oyununda sahne aldı ve 1945 yılında Faruk Kenç’in yönettiği Günahsızlar filmiyle sinemaya adım attı.





Sadri Alışık, özellikle canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman gibi unutulmaz tiplemelerle Türk sinema izleyicisinin hafızasına kazındı. Genellikle güzelliklere tutunan, dürüstlüğü ve yaşama sevincini yitirmeyen karakterlerle ekranlarda yer aldı.

Sadece sinemayla değil, şiir ve resimle de uğraşan Alışık, kariyeri boyunca 500’den fazla filmde rol alarak Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu.

İlk evliliğini sinema oyuncusu Neriman Esen ile yapan Sadri Alışık, daha sonra Çolpan İlhan ile evlendi. Bu evlilikten tek çocuğu Kerem Alışık dünyaya geldi.







Karaciğer, böbrek, solunum yetmezliği ve kemik iliği hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da hayata veda etti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.