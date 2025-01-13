Erdoğan'ın 'müjde'leri belli oldu... Doğum ve evlilik yardımları...

Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:10

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:30

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iktidarı 'Aile Yılı’ ilan ettiği 2025 yılında birtakım müjdeler açıklanacağını söylemiş, ayrıntıların 13 Ocak’ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etmişti.

Göktaş'ın "müjde" duyurusu ardından gözler Erdoğan'ın bugün Saray'da düzenlenen programdaki açıklamalarına çevrildi. AKP'li Cumhurbaşkanı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"2025 Aile Yılı tanıtım programı münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 85 milyon vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

Aile yılı içinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikalarıyla destekleyip, uzun vadede uygun zemine taşımak önceliklerimizden biridir. Kurullar ilk toplantısını yaptı. Bu yeni kurulumuz sağlıklı nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Enstitü ise aileye ilişkin ilmi, akademik ve politika geliştirici faaliyetler yürütecek.

Anayasamızın 41'inci maddesinde zikredildiği gibi aile toplumun temelidir. Aile bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Asırlar ötesinden süzülüp gelen değerlerimizin bugüne ulaşmasında aile daima hayati rol oynamıştır. Aile kurumu milli manevi değerlerin muhafazasında bizler için vazgeçilmez öneme sahiptir.

Aile kurumu etrafında şekillenen toplumsal bilincin yüksek olduğu dönemlerde devletin de milletin de güçlü olduğunu görürüz. Aile yapımızı korumak, tahkim etmek ve bizden sonraki kuşaklara zengin miras bırakmak hepimizin görevidir. Aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamamız gerektiği de açıktır. Temel ne kadar sağlam atılırsa bina da o kadar kuvvetli ve dayanıklı olur.

Çocuklarımızı sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kelimenin tam anlamıyla tuhaf zamanlardan geçiyoruz. LGBT'nin 'koçbaşı' olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir."

'MÜJDE'LERİ SIRALADI

-Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz

-Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz

-Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin TL ye yükseltiyoruz.

-Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart olmaksızın yardımları her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.

NİKAH TÖRENLERİ İÇİN 'TAVSİYE

AKP'li Cumhurbaşkanı, konuşmasının sonunda da evlenecek çiftlerin nikah törenleri için şunları söyledi:

"Peygamber Efendimiz aile kurarken 'En bereketli nikah külfeti en az olanıdır' buyuruyor. Dolayısıyla nikah merasimlerinin sade, gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olması Efendimiz tarafından bizlere tavsiyedir. Nikah merasimlerinin sade ve gösterişsiz olmasını tavsiye ediyoruz. Sosyal medyada gösteriş yapacağız diye ağır faturaların altına girmeyin."