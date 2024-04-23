Balıkesir'de evi soyan şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:11

Güncelleme: 23.04.2024 - 16:11

Bandırma, Paşabayır Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayında ziynet eşyaları ve alkollü içecekler çalındı.

Hırsızlığın yapıldığı esnada dışarıda olan İ.B. (40) evine döndüğünde durumu farkederek polise başvurdu.

Bandırma Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar sonucunda eve giren şahsın A.K. (31) olduğu, pencereyi zorlayarak içeri girdiği ve çaldığı malzemeleri ticari taksiyle Erdek ilçesine götürdüğü tespit edildi.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmada şahıs çalınan malzemelerle birlikte Erdek’teki evinde yakalandı.

Çalınan malzemeler İ.B.’ye teslim edildi. Şüpheli A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.