Balıkesir'de evi soyan şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:11
Balıkesir'de evi soyan şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

Bandırma, Paşabayır Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayında ziynet eşyaları ve alkollü içecekler çalındı.

Hırsızlığın yapıldığı esnada dışarıda olan İ.B. (40) evine döndüğünde durumu farkederek polise başvurdu.

Bandırma Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar sonucunda eve giren şahsın A.K. (31) olduğu, pencereyi zorlayarak içeri girdiği ve çaldığı malzemeleri ticari taksiyle Erdek ilçesine götürdüğü tespit edildi.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmada şahıs çalınan malzemelerle birlikte Erdek’teki evinde yakalandı.

Çalınan malzemeler İ.B.’ye teslim edildi. Şüpheli A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Balıkesir haberleri bandırma haberleri hırsızlık haberleri hırsız haberleri

İlgili Haberler

Avcılar'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Avcılar'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Hızlı tren hattı inşaatında hırsızlık: Demir korkuluklar çalındı

Hızlı tren hattı inşaatında hırsızlık: Demir korkuluklar çalındı
18 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 94 yıl cezası varmış!

18 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 94 yıl cezası varmış!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...

Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...
23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!

23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!
Dikkat çeken iddia: Yerel seçim hezimeti AKP ve İYİ Parti'yi yakınlaştırdı

Dikkat çeken iddia: Yerel seçim hezimeti AKP ve İYİ Parti'yi yakınlaştırdı
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: 23 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: 23 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’

AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’
Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!

Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!
17 Mart’taki kurultayda hazırlanan yeni parti programı açıklandı: MHP’den laiklik vurgusu

17 Mart’taki kurultayda hazırlanan yeni parti programı açıklandı: MHP’den laiklik vurgusu
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi