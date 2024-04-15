Avcılar'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:19

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:33

Üniversite Mahallesi’ndeki bir işyerinde Şeker Bayramı'nın ikinci günü olan 11 Nisan Perşembe günü yaşandı.

İş yerinin önünde bir süre bekleyen şüpheliler çevreyi gözetlemeye başladı. İş yerinin kapısını zorlayan şüpheliler 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen, bilgisayar, matkap ve diğer elektronik aletleri alarak dışarı çıktı.

Şüpheliler, iş yeri yakınında park ettikleri araçla olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.