Avcılar'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Avcılar’da bir işyerine giren şüpheliler içerideki bilgisayar, matkap gibi elektronik aletleri çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri hırsızlık yapan 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:19
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Üniversite Mahallesi’ndeki bir işyerinde Şeker Bayramı'nın ikinci günü olan 11 Nisan Perşembe günü yaşandı.

İş yerinin önünde bir süre bekleyen şüpheliler çevreyi gözetlemeye başladı. İş yerinin kapısını zorlayan şüpheliler 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen, bilgisayar, matkap ve diğer elektronik aletleri alarak dışarı çıktı.

Şüpheliler, iş yeri yakınında park ettikleri araçla olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


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