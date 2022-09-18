Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
18 Eylül 2022 Pazar, 16:33
Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde Ali Uçar idaresindeki 10 YU 445 plakalı otomobil, Söğüt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan Gülseren Uçar kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Sadiye Yakar ve Cevriye Kuzu yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren Gülseren Uçar'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.


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