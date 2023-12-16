Balıkesir'de şüpheli ölüm: Uzun süredir haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu...

Yayınlanma: 16.12.2023 - 09:28

Güncelleme: 16.12.2023 - 09:28

Edremit ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan vatandaş, ihbar üzerine evine gelen ekipler tarafından ölü bulundu. Evinde cansız bedeni bulunan adamın ölümü şüpheli bulunarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gazicelal Mahallesi 128. Sokak'ta bir evde yaşayan Mustafa Ülkü'den (51) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

EVE GELEN EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ülkü'nün cansız bedenini buldu.

Sağlık ekiplerinin Ülkü'nün ölümünü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine nöbetçi savcının talimatıyla eve İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemelerde evde bir miktar sıvı ve alkol fişleri bulundu. Ele geçirilen sıvıların sahte alkol olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN SANIKLAR SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri söz konusu iş yerindeki K.A.T, M.G.Ç, T.Ç, E.E. ve A.V'yi gözaltı aldı.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.