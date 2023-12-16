Balıkesir'de şüpheli ölüm: Uzun süredir haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu...
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun süredir kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Edremit ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan
vatandaş, ihbar üzerine evine gelen ekipler tarafından ölü bulundu. Evinde
cansız bedeni bulunan adamın ölümü şüpheli bulunarak olayla ilgili inceleme
başlatıldı.
Gazicelal Mahallesi 128. Sokak'ta bir evde yaşayan Mustafa
Ülkü'den (51) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
EVE GELEN EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, çilingir
yardımıyla girdikleri evde Ülkü'nün cansız bedenini buldu.
Sağlık ekiplerinin Ülkü'nün ölümünü şüpheli olarak
değerlendirmesi üzerine nöbetçi savcının talimatıyla eve İlçe Emniyet Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.
Yapılan incelemelerde evde bir miktar sıvı ve alkol fişleri
bulundu. Ele geçirilen sıvıların sahte alkol olabileceği ihtimali üzerinde
duruluyor.
OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN SANIKLAR SERBEST BIRAKILDI
Polis ekipleri söz konusu iş yerindeki K.A.T, M.G.Ç, T.Ç,
E.E. ve A.V'yi gözaltı aldı.
Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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