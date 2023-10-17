Balıkesir'de TIR devrildi.. Yol trafiğe kapandı!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen TIR’ın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Gönen-Bandırma Karayolu trafiğe kapandı.
Gönen-Bandırma Karayolu Taştepe mevkisinde dün saat 14.00 sıralarında Gönen’den Bandırma istikametine giden İbrahim Gül idaresindeki 33 AFV 810 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KARA YOLU 9 SAAT ULAŞIMA KAPALI KALDI
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise yolu araç trafiğine kapattı. Gönen-Bandırma Karayolu, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve TIR’ın bölgeye getirilen vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından 9 saat sonra trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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