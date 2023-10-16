Feci kaza... Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Onur Kiriş (24) ile Ümit Keklik (26) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:03
Feci kaza... Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!
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Denizli'nin Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi Kelleci yolunda saat 02.00 sıralarında Hüdai Cesur'un kontrolünü yitirdiği 20 AHY 730 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Onur Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Araçta sıkışan sürücü Cesur ile Ali Nazlı, Mehmet Dambasan ve Ümit Keklik itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ümit Keklik de hayatını kaybetti. 

Yapılan incelemenin ardından Onur Kiriş'in cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Denizli otomobil kaza

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