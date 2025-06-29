'Balkız' tuzağı ifşa oldu: Kadın profiliyle kandırdılar...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen "Balkız"
operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
KADIN PROFİLİYLE TANIŞMA, FAHİŞ ADİSYON
Polis, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla
erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri
ve kendilerine ait alkollü restorana götürdükleri, mağdurları önce buluşma
bahanesiyle davet ettikleri ve ardından iş yerinde yüklü meblağlı adisyonlar
üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları belirledi.
PARA VERMEYENİ DARBETTİLER
Operasyonda, şüphelilerin, tehdit, darp ve baskıyla
müştekileri korkutarak, nakit, pos cihazı ve doğrudan banka transferleri ile
para tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurların sosyal medyadan
engelledikleri tespit edildi.
"Yazıcı" olarak adlandırılan şahısların internet
üzerinden mağdurla iletişim kurduğu, şüphelilerin rolü gereği mağduru mekana
yönlendirdiği, burada garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki şüpheliler
tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik
fiziksel şiddet uyguladığı ve paranın paylaşıldığı anlaşıldı.
19 AYRI OLAY BELİRLENDİ
Fiziki ve teknik takipler sonucu toplam 19 olayın
gerçekleştirildiği belirlenen operasyonda, 18 şüpheli mahkemeye sevk edildi. 8
şüpheli tutuklandı.