'Balkız' tuzağı ifşa oldu: Kadın profiliyle kandırdılar...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen "Balkız" operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

KADIN PROFİLİYLE TANIŞMA, FAHİŞ ADİSYON

Polis, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait alkollü restorana götürdükleri, mağdurları önce buluşma bahanesiyle davet ettikleri ve ardından iş yerinde yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları belirledi.

PARA VERMEYENİ DARBETTİLER

Operasyonda, şüphelilerin, tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutarak, nakit, pos cihazı ve doğrudan banka transferleri ile para tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurların sosyal medyadan engelledikleri tespit edildi.

"Yazıcı" olarak adlandırılan şahısların internet üzerinden mağdurla iletişim kurduğu, şüphelilerin rolü gereği mağduru mekana yönlendirdiği, burada garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki şüpheliler tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uyguladığı ve paranın paylaşıldığı anlaşıldı.

19 AYRI OLAY BELİRLENDİ

Fiziki ve teknik takipler sonucu toplam 19 olayın gerçekleştirildiği belirlenen operasyonda, 18 şüpheli mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklandı.