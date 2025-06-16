Balkon çökmesi nedeniyle 4 kişi ölmüştü: Yaralı kurtulan işçi o anları anlattı

Atbağı köyünde üç katlı evin 1'inci katındaki balkona ek yapılan kısmın çökmesi sonucu 9 kişi enkaz altında kalmıştı.

Enkaz altında kalanlar, çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı. Olayda, Raman Yel (19), Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) hayatını kaybetmiş, Ahmet V. Y. (11), Veysel K. Y. (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel (24) ve Halis Ayaz, yaralanmıştı.

"İŞİMİZ BİTMEK ÜZEREYKEN..."

Ayaz, balkona ek yapıldığını belirterek, ek yapılan balkona fayans yaptıklarını söyledi.

Ayaz, "Balkonun altında yemek yiyorlardı. Bizim de balkondaki işimiz bitmek üzereyken, bir anda balkon çöktü. Biz de balkonla birlikte düştük. Düşerken balkonun altında insanların olduğunu fark ettik. Vücudumda kırıklar olduğu için yardım edemedim. Böyle talihsiz bir olay gerçekleşti" şekline konuştu.