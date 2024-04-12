Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:14
Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde 12 yaşındaki M.E.U., bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek balkondan düştü.

Zemine çakılan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada ilk müdahalesi yapılan 12 yaşındaki M.E.U., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

DURUMU CİDDİ

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de köyde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.


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