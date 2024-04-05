Özdemir İnce
Özdemir İnce Son Yazısı / Tüm Yazıları

Başyüce’nin balkon konuşması

05 Nisan 2024 Cuma

Türkiye genelinde oyların yüzde 35.49’unu alarak yüzde 37.77 oy alan CHP karşısında beklenen yenilgiye uğrayan AKP’nin genel başkanı R.T. Erdoğan seçim sonuçlarını balkondan değerlendirmiş. Ben de muhterem genel başkanın değerlendirmelerini çalışma masamda değerlendiriyorum.

Seçimleri demokrasimize yakışır olgunlukla tamamladık.

-Doğru değil! Seçimler demokrasiye yakışır (!) olsaydı ortalığı kan götürürdü. Siz herhangi bir şeyi tamamlamadınız. Aslında oy veren halkın serinkanlılığından zatınızın çıkarması gereken büyük dersler var. Ancak saygılı insanlar serinkanlı olur. Ortamı zehirlemez.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır.

-“Dik durma” nın üç anlamı var: 1) Kambur durmamak. 2) Başkaları karşısında ezilmemek, başkalarına karşı kendisini ezdirmemek, boyun eğmemek. 3) Güçlükler karşısında yılmamak.

“Dikleşme”nin anlamına gelince: Birine kafa tutmak, karşı gelmek.

R.T. Erdoğan’ın seçtiği sözcüklere dikkat edelim: Hepsi gerginlik, uzlaşmazlık, kavgayla ilgili sözcük ve fiiller.

“31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır” cümlesi de Türkçe açısından anlam yoksunu: “Dönüm noktası” zaten bitişi ifade eder. Bir evre bitmiş, yeni bir evre başlamış demektir ki “bir şeyi, bir olguyu” bitirmeden bir dönüm noktası olacak yeni bir süreç başlamaz. 31 Mart’ta siyasal planda yenildiniz. Yenilince bitmezsiniz ama yenilgiyi açıkça kabul etmezseniz, ders çıkaramazsanız, bulunduğunuz nokta “bir dönüm noktası” değil de “bir çöküş noktası” olabilir.

Türk milleti mesajını siyasilere ulaştırmıştır.

-Türk milleti hangi siyasilere mesaj göndermiş de o mesaj muhatabına ulaşmış? Bu cümle, mesajın AKP’ye ulaşmamış olduğunu gösteriyor. Mesaj CHP’ye, TKP’ye ya da TİP’e değildi, İYİP’e hiç değildi. Dik durmaya hevesli, dik durmaya niyetli, gerçekçi bir siyasetçi “Türk milletinin gönderdiği mesajı AKP odacısından genel başkanına kadar tastamam almıştır!” derdi. Bir ağrıdan kıvranır gibi kıvranmazdı.

Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.

-Böyle bir cümle kurmak için gerçek ötesinde uçar olmak gerekir. Eline bir taş alıp apaydınlık bir vitrine fırlatmışsın, vitrinin camı kırılınca şaşırıp kalmışsın sanki... Demek ki sen de Türk milletini Osmanlı gibi “etrak-ı biidrak” sanmaktasın. Dini afyon olarak kullansan da insan bilinci ebediyyen kapalı kalmaz, su gibi o da akacak bir delik bulur. Adamı aç ve çıplak bırakacaksın; güvenliksiz ve adaletsiz sefil bırakacaksın ve hâlâ sadakat bekleyeceksin! Pes doğrusu!

Son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır.

-“Halkım” ne demek?! Halk kimsenin değildir. Özgürdür, öyle olmalıdır. Demek ki önce kucaklaşıp sonra bütünleşmemişsin. “Netice böyle oldu” ise bunda sizin için tepsi üzerinde Arapça değil Türkçe bir “Haayır” vardır ki Arapça “La” denir.

Sayın Devlet Bahçeli ve tüm MHP’li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İttifakımıza desteğini beyan eden diğer partilere de minnetlerimi ifade ediyorum.

-Bu sözlere karışmamız fazla yüz göz olmamızı gerektirir ki gerekmez. Bir sokak röportajı yapan televizyon muhabiri adamın birine, “Mutlu musunuz” diye sormuş. Adam “Hayır Silifkeliyim” diye cevap vermiş gibi...

Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız.

-Sizin parti “ortak akıl”la yönetiliyor. O akıl da sizin aklınız. Cesaretle yapacağınız özeleştiriyi de öğrenmek isteriz.

Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz.

-Karatepeli olsaydım, “O gadder de aptal sanma emmini!” derdim.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız.

-Yani Başyücelik’ten istifa edip “ucube sistem”e son vereceksiniz (mi)?

Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de güveni yeniden inşa edecek, çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız.

Çok kolay! “Çok adam”ın kuvvetler ayrılığı rejimine dönün ve hemen istifa edin. Olmazsa önce istifa edin, kalanlar kuvvetler ayrılığı demokrasisine dönerler... Bu vesile ile teşekkür ederim! 



Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Başyüce’nin balkon konuşması 5 Nisan 2024
Gülme zamanı 2 Nisan 2024
Seçim günü bit kırmak 31 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar CHP’nin büyük sorumluluğu
Özdemir İnce
Özdemir İnce Başyüce’nin balkon konuşması
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Tek başına cinsiyet bir siyasetçiyi tanımlamaz
Sertaç Eş
Sertaç Eş Türkiye operasyona açık mı?
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Bavulunu topla ve dön...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Çocuk gönüllü bir şair
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar 31 Mart’ın küresel yankısı
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Futbolda geçmişin özlemi mi?
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Savunmayla nereye kadar
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs İzmir ve Ege’den tüm Anadolu’ya...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özlem Zengin görevden mi alındı? AKP'den açıklama geldi!

Özlem Zengin görevden mi alındı? AKP'den açıklama geldi!
TFF’den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!

TFF’den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!
'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!

'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!
Gelinim Mutfakta 4 Nisan 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 4 Nisan 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Son Dakika... YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı: Talep reddedildi!

Son Dakika... YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı: Talep reddedildi!
Beşiktaş son dakikada 3 puanı kaçırdı!

Beşiktaş son dakikada 3 puanı kaçırdı!
Son Dakika... HSK'den 'Abdullah Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme

Son Dakika... HSK'den 'Abdullah Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme
Ankara’da inşaat halindeki binada yangın

Ankara’da inşaat halindeki binada yangın