Başyüce’nin balkon konuşması

05 Nisan 2024 Cuma

Türkiye genelinde oyların yüzde 35.49’unu alarak yüzde 37.77 oy alan CHP karşısında beklenen yenilgiye uğrayan AKP’nin genel başkanı R.T. Erdoğan seçim sonuçlarını balkondan değerlendirmiş. Ben de muhterem genel başkanın değerlendirmelerini çalışma masamda değerlendiriyorum.

Seçimleri demokrasimize yakışır olgunlukla tamamladık.

-Doğru değil! Seçimler demokrasiye yakışır (!) olsaydı ortalığı kan götürürdü. Siz herhangi bir şeyi tamamlamadınız. Aslında oy veren halkın serinkanlılığından zatınızın çıkarması gereken büyük dersler var. Ancak saygılı insanlar serinkanlı olur. Ortamı zehirlemez.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır.

-“Dik durma” nın üç anlamı var: 1) Kambur durmamak. 2) Başkaları karşısında ezilmemek, başkalarına karşı kendisini ezdirmemek, boyun eğmemek. 3) Güçlükler karşısında yılmamak.

“Dikleşme”nin anlamına gelince: Birine kafa tutmak, karşı gelmek.

R.T. Erdoğan’ın seçtiği sözcüklere dikkat edelim: Hepsi gerginlik, uzlaşmazlık, kavgayla ilgili sözcük ve fiiller.

“31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır” cümlesi de Türkçe açısından anlam yoksunu: “Dönüm noktası” zaten bitişi ifade eder. Bir evre bitmiş, yeni bir evre başlamış demektir ki “bir şeyi, bir olguyu” bitirmeden bir dönüm noktası olacak yeni bir süreç başlamaz. 31 Mart’ta siyasal planda yenildiniz. Yenilince bitmezsiniz ama yenilgiyi açıkça kabul etmezseniz, ders çıkaramazsanız, bulunduğunuz nokta “bir dönüm noktası” değil de “bir çöküş noktası” olabilir.

Türk milleti mesajını siyasilere ulaştırmıştır.

-Türk milleti hangi siyasilere mesaj göndermiş de o mesaj muhatabına ulaşmış? Bu cümle, mesajın AKP’ye ulaşmamış olduğunu gösteriyor. Mesaj CHP’ye, TKP’ye ya da TİP’e değildi, İYİP’e hiç değildi. Dik durmaya hevesli, dik durmaya niyetli, gerçekçi bir siyasetçi “Türk milletinin gönderdiği mesajı AKP odacısından genel başkanına kadar tastamam almıştır!” derdi. Bir ağrıdan kıvranır gibi kıvranmazdı.

Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.

-Böyle bir cümle kurmak için gerçek ötesinde uçar olmak gerekir. Eline bir taş alıp apaydınlık bir vitrine fırlatmışsın, vitrinin camı kırılınca şaşırıp kalmışsın sanki... Demek ki sen de Türk milletini Osmanlı gibi “etrak-ı biidrak” sanmaktasın. Dini afyon olarak kullansan da insan bilinci ebediyyen kapalı kalmaz, su gibi o da akacak bir delik bulur. Adamı aç ve çıplak bırakacaksın; güvenliksiz ve adaletsiz sefil bırakacaksın ve hâlâ sadakat bekleyeceksin! Pes doğrusu!

Son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır.

-“Halkım” ne demek?! Halk kimsenin değildir. Özgürdür, öyle olmalıdır. Demek ki önce kucaklaşıp sonra bütünleşmemişsin. “Netice böyle oldu” ise bunda sizin için tepsi üzerinde Arapça değil Türkçe bir “Haayır” vardır ki Arapça “La” denir.

Sayın Devlet Bahçeli ve tüm MHP’li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İttifakımıza desteğini beyan eden diğer partilere de minnetlerimi ifade ediyorum.

-Bu sözlere karışmamız fazla yüz göz olmamızı gerektirir ki gerekmez. Bir sokak röportajı yapan televizyon muhabiri adamın birine, “Mutlu musunuz” diye sormuş. Adam “Hayır Silifkeliyim” diye cevap vermiş gibi...

Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız.

-Sizin parti “ortak akıl”la yönetiliyor. O akıl da sizin aklınız. Cesaretle yapacağınız özeleştiriyi de öğrenmek isteriz.

Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz.

-Karatepeli olsaydım, “O gadder de aptal sanma emmini!” derdim.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız.

-Yani Başyücelik’ten istifa edip “ucube sistem”e son vereceksiniz (mi)?

Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de güveni yeniden inşa edecek, çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız.

Çok kolay! “Çok adam”ın kuvvetler ayrılığı rejimine dönün ve hemen istifa edin. Olmazsa önce istifa edin, kalanlar kuvvetler ayrılığı demokrasisine dönerler... Bu vesile ile teşekkür ederim!



