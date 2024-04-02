Balkondan girip komşusuna cinsel saldırıda bulundu: 'Periler çağırdı'

Samsun'da komşusunun balkonuna atlayıp cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Ramazan Kodalak (38) tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, “Evde alkol alıyordum, sigara içmeye balkona çıkınca 5 tane peri beni yanına çağırdı" dedi.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:46
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Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde 31 Mart'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Kodalak yan balkona atlayıp iftar için yemek hazırlayan komşusu H.U.’nun (59) evine girdi.

Kodalak’ı gördüğü an bağırmaya başlayan H.U., şüphelinin cinsel saldırısına uğradı. Bu sırada H.U., Kodalak’ın elini ve bacağını ısırarak evin kapısını açıp bağırarak yardım istedi.

Ancak şüpheli, H.U.’yu içeri çekip kapıyı kapattı. Bağırışların ardından Kodalak kaçtı. H.U. ise mahallesindeki markete giderek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ordu’nun İkizce ilçesindeki babasının evine gittiğini tespit etti. Şüpheli yakalanıp Samsun’a getirildi.

"PERİ BENİ YANINA ÇAĞIRDI"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Kodalak ifadesinde, “Evde alkol alıyordum, sigara içmeye balkona çıkınca 5 tane peri beni yanına çağırdı. Balkon demirlerine çıkıp aşağı atlayacağım sırada peri de beni çağırınca onun yanına gittim. Evdeki kadın korkup bağırdı, sonra da eline bıçak aldı. Elindeki bıçağı alıp çıktım. Üzerime atılı cinsel saldırı suçlamasını kabul etmiyorum” dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.


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