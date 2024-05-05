Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Karaman’da balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi 646. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın son katında iddiaya göre, 2 yaşındaki M.K. isimli erkek çocuğu mutfak balkonunda oynadığı sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı düştü.
Çocuklarının düştüğünü fark eden ailesi özel araçlarıyla çocuğu hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralı olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi, düşme olayının yaşandığı apartmanın bahçesinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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