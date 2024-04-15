‘Balkondan düşen’ Ece Kılıçaslan’ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı: Cinayet şüphesi arttı

İstanbul’da 16 Mart 2022’de evindeki balkondan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Kılıçaslan’ın eşi Erol Acar’a “eşi kasten öldürmek” suçundan açılan davanın ilk duruşması ise 16 Eylül’ de görülecek.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 15.04.2024 - 04:00
‘Balkondan düşen’ Ece Kılıçaslan’ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı: Cinayet şüphesi arttı
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İddianamede, taraflar arasında geçimsizlik bulunduğu, Kılıçaslan’ın anne ve babasının beyanlarına göre şüphelinin daha önceki tarihlerde de sistematik olarak Kılıçaslan’a şiddet uyguladığı belirtildi.

Şüpheli Erol Acar’ın eylemleri nedeniyle Kılıçaslan’ın iki farklı tarihte “silahla tehdit ve eşe karşı yaralama” suçlarından başvurusunun bulunduğu vurgulanırken, iddianamede Kılıçaslan’ın daha önceden intihara kalkıştığı hususunda şüphelinin beyanı dışında başka bir iddianın bulunmadığı belirtildi.

İddianamede Erol Acar’ın Ece Kılıçaslan Acar’ı ikamet ettikleri binanın 3. katında bulunan evlerinin balkonundan aşağı atarak üzerine atılı suçu işlediği yönünde yeterli şüphe oluştuğu belirtilirken Acar’ın eşi kasten öldürmek suçundan cezalandırılması talep edildi.

’ŞİDDETİN İZLERİ VAR’

Sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini söyleyen Kılıçaslan’ın avukatı Bilge Türköz, “Ece’nin otopsi raporunda ortaya çıkan ve düşmeye bağlı olmayan, yaşadığı şiddetin delili olan izler, kocasının kanında metamfetamin isimli kimyasal uyuşturucunun bulunmuş olması, evdeki çocukların sürekli değişen ifadeleri olaydaki cinayet şüphesini artırdı” dedi.


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