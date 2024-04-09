Kadınlar psikolojik şiddete maruz kalıyor: ‘Çok yaygın ama farkedilmiyor’
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Mart 2024 Veri ve Analiz Raporu’nu yayımladı.
Rapora göre Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na mart ayında toplam 328 çağrı geldi. İhbar edilen şiddet vakalarının yüzde 46.43 psikolojik, yüzde 34.53 fiziksel, yüzde 9,52’si sosyal, yüzde 2.38’i cinsel ve yüzde 7.14’ü ekonomik şiddetten oluşuyor. Cumhuriyet rapora ilişkin avukat Çağla Gül Bulut ile konuştu.
Bulut, “Sadece fiziksel şiddet yoktur. Psikolojik (duygusal), ekonomik, cinsel, flört şiddeti gibi şiddet türleri de vardır. Bu türlerin arasında psikolojik şiddet ise en yaygın olanı. Ancak psikolojik şiddeti tanımlamak çok kolay değil. Kişiyi aşağılamak, hakaret ve tehdit etmek, özgüvenini sarsmak, sürekli eleştirmek, kişinin hareket özgürlüğünü kısıtlamak, kişinin aile üyeleri ve arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek, aşırı kıskançlık gibi ruh sağlığını bozan her türlü davranış psikolojik şiddettir” diye konuştu.
“Psikolojik şiddete
duygusal istismar da
denilebilir” diyen Bulut,
“Çoğu kadın psikolojik
şiddete maruz kaldığını
fark etmemektedir.
Çünkü bu şiddet türü
belli belirsiz şekilde en
yakınlarımız tarafından
gerçekleştirilirken maruz
kalan kişilerin kendilerini
suçlu hissetmelerine
sebebiyet verildiğinden
kişi kendi fikirlerine
değer vermemektedir.
İspatlanması da güçtür.
Fark ettiğimiz anda sebep
ne olursa olsun kabul
etmemeliyiz” dedi.
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