Balyozla Atatürk heykeline saldırmıştı... Gözaltına alındı!
Trabzon'da balyozla Atatürk heykeline saldıran S.V. adlı zanlı gözaltına alındı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye binası önünde gece saatlerinde skandal bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V. (36), balyozla Atatürk heykeline saldırdı.
Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hasar gören heykel onarılırken, S.V.’nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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