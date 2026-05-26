BAM’ın kararı ve YSK’nin topa girmemesi ‘Kılıçdaroğlu’na mazbata verilmeli mi?’ tartışmasını doğurdu: ‘Seçilmemişe mazbata verilmez!’

26.05.2026 04:00:00
Aytunç Ürkmez
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin mutlak butlan kararı, siyasette ve yargıda Kemal Kılıçdaroğlu’na mazbata verilmeli tartışmasını doğurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise, CHP’nin itirazını topa girmeden reddetti. Cumhuriyet’e konuşan hukukçular; “YSK, kendi seçimlerinde mazbata verir, mahkeme kararlarında veremez. Aslında mevcutta kimin CHP Genel Başkanı olduğunu YSK’ye sormak lazım. YSK, Özel’e verilen mazbatayı iptal etmedi” dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı verip, Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanlığı’na getirmesi, yargıda tartışma ve soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), BAM’ın kararına karşı CHP’nin itirazını “YSK’nin hukuk mahkemelerinin icrasında yetkisi bulunmamaktadır” yönünde görüş belirterek, adeta tartışamalara girmeden reddetmesi de hukuki krizi yükseltti.

‘KILIÇDAROĞLU'NA MAZBATA VERİLMELİ Mİ?’

Bu durum siyasette ve yargıda YSK'nin Kılıçdaroğlu'na mazbata verip, vermeyeceği; vermesine gerek var mı tartışmasını başlattı. Cumhuriyet'e konuşan hukukçular, Kılıçdaroğlu’na mazbata verilmeyeceği yönünde değerlendirmede bulundu.

‘SEÇİLMEMİŞE MAZBATA VERİLEMEZ’

Hukukçu Av. Bülent Yücetürk; “YSK Kılıçdaroğlu’na mazbata veremez. Mahkeme seçilmemiş bir kişiyi atamaması, çağrı heyeti atayıp, 40 gün içinde seçime götürmesi yönünde karar belirtmeliydi. Seçilmemişe mazbata verilmez. Ancak YSK bu süreçte topa girmiyor. YSK, çıkan hukuki krizin farkında” dedi.

‘KENDİ SEÇİMLERİNDE MAZBATA VEREBİLİR’

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan ise “YSK, seçim hukukun en üst mercidir. YSK, kendi seçimlerinde mazbata verir, mahkeme kararlarında veremez; vermemelidir de. Ama şu an hukuki bir kriz var. Verilen kararla; 2020'deki kurultay baz alınıyor ve orada da verilen bir mazbata var. Mahkeme o devam ediyor sayıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘BİR TARAFTA BAM’IN, BİR TARAFTA YSK KARARI VAR’

Anayasa hukuçusu Şule Özsoy Boyunsuz da şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel’e verilen mazbata geçerliliğini koruyor. Aslında mevcutta kimin CHP Genel Başkanı olduğunu YSK’ye sormak lazım. YSK, Özel'e verilen mazbatayı iptal etmedi. Mahkemeye göre ise CHP iki olağan kurultayını yapamamış konumda ve AYM'ye göre de bu durumda CHP fesih edilmiş sayılabilir. Şu an hukuk kriz içindeyiz. Bir tarafta BAM'ın kararı, bir tarafta da YSK'nin iptal etmediği mazbata var. Ancak, YSK mazbatayı iptal etse, kendini feshetmiş duruma düşecek. Yargıtay'ın görevsizlik kararı verip, bu tartışmaları kapatması lazım."

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel #YSK #mazbata