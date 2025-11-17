Bandırma’da ‘ithal hayvan’ skandalı: ‘120 hayvan öldü, limanda ağır koku’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Bandırma Limanı’nda günlerdir bekleyen ve onlarca hayvanın ölümüyle sonuçlanan ithalat skandalını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Uruguay’dan yola çıkan Spyridon 2 adlı gemide kontrolsüz biçimde 469 hayvanın ithal edildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetim görevini yerine getirmediğini belirten Çömez, “Bu ülkede hayvancılığı çökerttiler, milyonlarca dolarlık vurgun çetelerine çalışıyorlar” dedi.

‘AKP’NİN HAYVANCILIK POLİTİKASI ÇÖKTÜ’

Türkiye’nin bir zamanlar hayvancılık ülkesi olduğunu hatırlatan Çömez, son yıllarda hem yem maliyetlerinin hem de dışa bağımlılığın artması nedeniyle üreticinin ayakta duramaz hale geldiğini söyledi. Erdoğan’ın “Sığır, tavuk ve yumurta üretiminde Avrupa birincisiyiz” açıklamasını anımsatan Çömez, aynı konuşmada Uruguay ve Brezilya’dan hayvan ithalatı talimatı verildiğine dikkat çekti. “Son 14 yıldır sürekli hayvan ithal ediyoruz ve yılda 1 milyar dolar yabancı üreticilere gidiyor. Yerli hayvancılık bitirilmiş durumda” diyen Çömez, Türkiye’nin dünyadaki en yüksek et ve gıda enflasyonunu yaşadığını vurguladı.

ET VE GIDADA ÇARPICI TABLO

Çömez’in aktardığı verilere göre:

“Son 4 yılda dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye’de gıda fiyatları yüzde 634 arttı.

Dana etinde son 5 yıldaki artış yüzde 924, neredeyse 10 kat.

Yerli hayvan ırkı oranı AKP iktidara geldiğinde yüzde 37 iken bugün yüzde 5.5.”

Yerli üreticinin desteklenmemesi nedeniyle süt hayvanlarının kesime gittiğini belirten Çömez, “Önümüzdeki yıl et fiyatı bin TL’yi aşacak. Bir sonraki yıl daha da ağır bir et ve süt krizi yaşayacağız. Bu tespit tarihe not düşülsün” dedi.

ŞAP SALGINI VE AŞI İDDİALARI

Türkiye genelinde yaygınlaşan şap salgınına da değinen Çömez, birçok üreticinin “Aşıdan sonra hayvanlarımız hastalandı” iddiasında bulunduğunu belirterek, bu konuda bakanlığın hiçbir açıklama yapmadığını söyledi. Ayrıca Çömez; Suriye, Irak ve İran’dan kontrolsüz kaçak hayvan girişine dikkat çekti.

BANDIRMA’DAK İ SKANDAL

Uruguay’dan hareket eden Spyridon 2 adlı gemi üzerinden yaşanan skandalı detaylandıran Çömez şu bilgileri paylaştı:

“Gemi 23 Eylül’de Uruguay’dan yola çıktı. Türk yetkililer Haziran ayında gidip seçilecek hayvanları inceledi ancak 469 hayvan bu listeye sonradan eklenerek hiçbir pasaport, test veya bakanlık onayı olmadan gemiye yüklendi. Gemi Bandırma’ya yanaştığında girişimlerimiz nedeniyle hayvanlar indirilemedi. Gemiye ‘Ukrayna’ya gidiyor’ denilerek Bandırma’dan ayrıldı ancak kısa süre sonra geri döndü.”

“Şu anda limanda büyük bir rezalet yaşanıyor” diyen Çömez, gemiden fotoğraflar aldığını, hayvanlara kıyıdan saman taşındığını ve yaklaşık iki aydır gemide bulunan hayvanlarda ölümlerin başladığını söyledi.

Çömez’in verdiği bilgilere göre:

“Gemideki hayvanların 2 bini gebe, toplamda 2 bin 900 baş hayvan bulunuyor. Yaklaşık 120 hayvan öldü; ölümlerin nedeni bilinmiyor. Cesetlerin çuvallarla gemiden çıkarıldığı, nereye götürüldüğünün açıklanmadığı belirtildi. Bandırma’da ağır koku ve sinek istilası başladı.”

‘ET ÇETELER İNİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM’

“Bu hayvanlar hastaysa salgın yayılmasının sorumluluğunu kim alacak? Tarım Bakanlığı nerededir?” diye soran Çömez, ithalatçı firmanın idare mahkemesi kararıyla hayvanları Türkiye’ye sokmaya çalıştığını aktardı. Çömez, “Bu et çetelerinin arkasında kimlerin olduğunu biliyorum. Bakanlıkla ilişkilerini biliyorum. Milyonlarca doların nasıl aktarıldığını biliyorum. Hem üreticiyi hem tüketiciyi bitiren bu kirli düzenin hesabını soracağız. Tarım Bakanlığı’nı göreve çağırıyorum” tepkisini gösterdi.