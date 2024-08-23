Bandırma’da trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 15:59
Bandırma’da trafik kazası: 2 yaralı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bandırma-Erdek Kara Yolu, Erdek istikametinde seyir halinde olan 10 PR 985 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak kontrolden çıkıp yan yattı. Aracın içinde bulunan 2 kişi kaza sonucu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Ataştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.


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