Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:31
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde 3 tır, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu tırlardan birinde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye gelerek bilgi aldı.


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