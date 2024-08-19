Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde 3 tır, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu tırlardan birinde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti, araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye gelerek bilgi aldı.
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