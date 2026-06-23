Banka kartını komşusuna verdi, hayatı karardı: ABD'de Interpol tarafından yakalanıp iade edildi!

Adana’da yaşayan Mustafa Tolun, komşusuna ve çocukluk arkadaşına verdiği banka kartı ve IBAN bilgilerinin hayatını altüst ettiğini öne sürdü. Hakkında açılan dolandırıcılık dosyaları nedeniyle Türkiye’den ayrılarak ABD’ye giden Tolun, hakkında çıkarılan Interpol arama kararı kapsamında yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Tolun, 3 dosyadan toplam 9 yıl 4 ay hapis cezası aldığını, 4 dosyanın ise halen yargı aşamasında olduğunu söyledi.

Cezaevinde bulunduğunu ve izinli olarak dışarı çıktığını belirten 26 yaşındaki Tolun, "Kartımı ve internet bankacılığı şifremi komşuma verdim. Bana 2019 yılında sanal bahis için kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını belirttiler. Hatta birkaç arkadaşımı örnek göstererek bana güven verdiler" dedi.

Tolun, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Daha sonra benim adıma bir sitede hesap açılmış ve buradan ürünler satılmış. Ancak ürünler gönderilmemiş. Hesap benim adıma olduğu için davalar bana açıldı. Şu anda 9 yıl 4 ay cezam var. Avukatım, bunların kamu davası olduğunu ve ne kadar savunma yapsam da ceza alabileceğimi söyledi. O dönem yaşım gençti. Hapse girmek istemediğim için ABD’ye gittim. Ancak orada Interpol tarafından arandığımı öğrendim ve yakalanarak Türkiye’ye iade edildim."

Tolun, toplam zararın 17 bin lira olduğunu belirterek, "Bu miktar nedeniyle 7 dava açıldı. Her dosyadan yaklaşık 3 yılın üzerinde ceza alıyorum. Mağdurların zararını da karşıladım. Ancak kamu davası olduğu için ceza almaya devam ediyorum. Beni bu işe sürükleyen kişiler ise her şeyi reddediyor. Burada sadece ben mağdur olmadım. Farklı illerdeki insanların hesapları da kullanılmış. Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı bir fotoğrafta yaklaşık 50 kişinin yüzü vardı, ben de kendimi o fotoğrafta gördüm. Yaşadıklarım bana bile hala çok garip geliyor" diye konuştu.