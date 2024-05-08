Banka uygulaması ele geçirildi: Binlerce lira kredi çekilmiş!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:17

Güncelleme: 08.05.2024 - 17:17

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ferhat Yüksel (45), iddiaya göre; 6 Mayıs Pazartesi günü işe gittiğinde, telefon ekranının kendi kendine açılıp kapandığını fark etti. Başta rutin bir dijital aksaklık yaşandığının sanan Yüksel, bir süre sonra ekranda 'Veriler temizlendi' diye bir bildirim gördü.

Bankadan telefonuna bildirim gelen Yüksel, kullandığı bankanın mobil şube uygulamasına girmeye çalıştı. Bankanın mobil şubesine erişim sağlayamayan Yüksel, iş çıkışı eve geldikten sonra mobil bankacılık uygulamasını başka bir telefona yükleyerek tekrar girmeyi denedi.

Uygulamaya girmeyi başaran Yüksel, hesabından 168 bin 500 lira ihtiyaç kredisi çekilerek Ahmet Çakır adında bir hesaba EFT yapıldığını gördü. Hesap detayını bankadan aldığında, 12 ay vadeyle çekilen kredinin toplam borç tutarının 250 bin lira olduğunu öğrendi.

Yüksel, yaşadığı olayın üzerine çözüm için gittiği banka şubesinden 'savcılığa gidin' cevabını aldı. Bankada güvenlik zafiyeti olduğunu söyleyen Yüksel, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"12 AY VADEYLE 250 BİN LİRA"

Konuyla ilgili konuşan Ferhat Yüksel, "Ekran kendiliğinden gidip gelmeye başladı, 'veriler temizlendi' diye bir yazı çıktı. Benim kendi bankama ait bir şey gördüm. Tıklıyorum, bankaya online işleme giriş kesinlikle yok, giremiyorum. Ne bana bildirim geliyor, hiçbir şekilde bir şey gelmedi. Sadece cep şifre diye 4 defa şifre geldi, ben de diyorum ki herhalde bu 4 şifreyle giriş yapacağım, ama kesinlikle uygulamaya giremiyorum. Eve geldiğimde o uygulamayı başka bir telefona yüklüyorum, bilgilerimi girdiğimde açıldı. Açıldığında karşımda, Ahmet Çakır isimli kişi adına 168 bin 500 lira 12 ay vadeli kredi çekilmiş. Banka şubesine gittim, bana 'biz böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz' savcılığa gidin. 'Ödeyeyim' diyorum, 'bir şey diyemem' diyor. Ben bunu ödesem olmuyor, ben 3 çocuk babasıyım, kirada oturuyorum, zaten geçinemiyorum. 12 ay vade yapmış her ay 21 bin, aylık hesapladığında 250 bin lira para yapıyor. Banka diyor 'bizimle alakası yok'. Bu kesinlikle bankanın bir açığıdır. Benim telefon numaram güncel, bu işlemi başka numaradan yapıyorsun demek ki. Sistemde gözüküyor benim telefon numaram. Bana ait olmadığı da gözüküyor. Bana bir dönüş sağlayın, ben de o an hesaplarımı dondurayım. 'Ödemelisin' diyor, ben nasıl ödeyeceğim bu parayı, kim sahip çıkacak. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar çıkacağım. Bunun kesinlikle ortaya çıkması lazım, ben bunu belirtmek istiyorum. Başkaları da aynı şeyi yaşamasın" ifadelerine yer verdi.