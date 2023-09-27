Bankalar dahil: Basın kartları resmi kimlik kartı yerine geçebilecek

Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:55

Güncelleme: 27.09.2023 - 15:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, son zamanlarda İzmir’deki basın yayın kuruluşu temsilcileri ve basın kartı sahipleriyle görüşmeler yapıldığı, görüşmelerde, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli bankalarda yapılan iş/işlemler esnasında, basın kartının ibraz edilmesine rağmen resmi kimlik belgesi olarak kabul edilmediği, bunun üzerine çeşitli mağduriyetler yaşanması üzerine harekete geçildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, basın kartı sahibi gazetecilerin bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere yapacakları her türlü iş ve işlemlerde, basın kartının geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmesi hususunda İzmir’de bulunan kamu kurumları ve bankaların İzmir Bölge Müdürlüklerine konuyla alakalı bir yazı yazıldığı bildirildi.

13 Ekim 2022 tarihindeki 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kanuna “basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi” olduğu hükmünün eklendiği ifade edilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suç Gelirlerinin ve Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in gerçek kişilerde kimlik tespiti başlıklı 6’ncı maddesinde de “T.C. kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu; (a) Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edilir.” hükmü yer almaktadır. Bu meyanda, adı geçen kanun ve yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde, üzerinde T.C. kimlik numarası ile soğuk mühür bulunan basın kartlarının, kimlik tespiti süreçlerinde resmi kimlik belgesi olarak kullanılmasına imkan tanınmıştır. Dolayısıyla basın kartı sahibi vatandaşların, bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere yapacakları her türlü iş ve işlemlerde basın kartının geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmesi hususunda İzmir’de bulunan kamu kurumları ve bankaların İzmir Bölge Müdürlüklerine konuyla alakalı bir yazı yazılmıştır.”