Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:24
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet
Abone Ol google-news

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi.

Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta 'banka kaynaklarının binde dördünü aşmama' şartından muaf olacak.


banka bağış yardım

En Çok Okunan Haberler