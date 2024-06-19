Baraj göletine giren genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta serinlemek için baraj göletine giren genç hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 22:50
Baraj göletine giren genç hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ta, Menzelet Barajı göletinde bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Menderes Sarpınar serinlemek için baraj göletine girdi.

Suyun içinde gözden kaybolan genci aramak için bölgeye itfaiye su altı arama ekibi sevk edildi. Bir müddet süren aramanın ardından Sarıpınar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Göletten çıkarılan gencin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 


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