Baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden bir yurttaş suya düşen telefonu için dalgıç tuttu.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 09:32
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Elazığ'da Keban Baraj Gölü kenarında balığa giden bir kişi telefonunu suya düşürdü.

Telefonunu kurtarmak isteyen kişi dalgıç tuttu. Bölgeye gelen dalgıç 2 saatlik arama sonucunda telefonu 14 metre derinlikte bularak sahibine teslim etti.

Telefonuna kavuşan ve halen çalıştığını gören balıkçı büyük mutluluk yaşadı.


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