Baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden bir yurttaş suya düşen telefonu için dalgıç tuttu.
Elazığ'da Keban Baraj Gölü kenarında balığa giden bir kişi telefonunu suya düşürdü.
Telefonunu kurtarmak isteyen kişi dalgıç tuttu. Bölgeye gelen dalgıç 2 saatlik arama sonucunda telefonu 14 metre derinlikte bularak sahibine teslim etti.
Telefonuna kavuşan ve halen çalıştığını gören balıkçı büyük mutluluk yaşadı.
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