Baraj kapakları açıldı: Kadın suda mahsur kaldı

Olay, ilçe merkezi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Karayaka Köprüsü mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre 56 yaşındaki Cevriye Çakır, serinlemek amacıyla Kelkit Çayına girdi. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte çaydaki su seviyesi arttı.
Su seviyesinin artmasıyla birlikte mahsur kalan 56 yaşındaki kadın, bir süre kurtarılmayı bekledi.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, koordineli bir çalışma yürüterek Cevriye Çakır’ı güvenli şekilde bulunduğu noktadan kurtardı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çakır’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.