Baraj Muğla’yı kurutacak... Uzmanlardan Milas ve Akbelen için uyarı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2024 - 04:00

Devlet Su İşleri (DSİ) Muğla’nın Milas ilçesinde 2.6 milyon metrekare genişliğinde alana baraj projesi yapacak. Proje kapsamında barajın yanı sıra taşocakları, kırma ve eleme tesisi ile beton santralı orman ve tarım alanlarına inşa edilecek. Zeytin ambarı Milas’ta yapılmak istenen Kemikler (Gökçeler) Barajı ve Sulaması, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santralı Projesi’ne çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı çıkmasının ardından Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) hukuk mücadelesi başlattı.

Projede kullanılacak toplam alanın 2 milyon 629 bin metrekare olduğu belirtildi. Proje bedeli ise 639 milyon 306 bin lira olarak belirlendi.

SU NEREDEN GELECEK?

MUÇEP’in açtığı dava dilekçesine eklenen rapora göre tarım ve orman alanları proje kapsımda yok olacak. Buna göre proje alanının 478 bin metrekaresi yani yaklaşık yüzde 18’i ormanlık alandan oluşuyor.

Projenin 1 milyon 455 bin metrekaresi ise tarım alanlarını kapsıyor. Projenin yapım aşamasında 5 yılda 337 bin 500 ton su kullanılacak. Ancak kullanılacak suyun nereden temin edileceği belirtilmiyor. Proje detayında yapımı planlanan ocaklardan birisi için kullanılacak suyun Yardibi ve Kocadere’den elde edileceği aktarılsa da bu dereler yılın beş ayı kuru.

Dilekçede yer alan diğer detaylar ise şu şekilde: “Baraj yapımı gerçekleşirse oluşacak doğal yıkımla birlikte bu müdahaleden etkilenecek alanın sınırları Akbelen Ormanı’na kadar kuzeydoğuda uzanacak, Gökçeler’den Çamovalı’ya, Milas Savran Damlı boğaz üçgenine, Avşar dan Güllük Körfezi’ne ve hatta Kıyıkışlacık’a kadar alan etki altında kalacak. Kaybedilecek alanlar sadece baraj su göletinin altında kalacak olan alanlar olmayacak.” MUÇEP üyesi Neşe Tuncer ise konuya iyişkin yaptığı açıklamada, “Termik santrallar üç Milas kadar su tüketiyor. Santral olmazsa baraj ihtiyacı olmaz. Muğla’nın suyunu tüketen bunlar. Yapılmak istenen baraj Milas’ı bitirecek” ifadelerini kullandı.





