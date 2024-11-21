Barajda ördek avı faciası: 5 Saatlik arama sonucu genç ölü bulundu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:50

Güncelleme: 21.11.2024 - 12:50

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, Karaiğdemir Barajı’na ördek avına giden iki arkadaştan biri, vurduğu ördeği almak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Karaiğdemir Barajı Kozyörük Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Veli Ayaz (28) ve A.Y.D. (14), baraja ördek avına gitmişti. Veli Ayaz, vurduğu ördeği almak için suya girdi. Ancak kısa süre sonra sudan çıkmadı. Durumu fark eden A.Y.D., 112 ekiplerine haber verdi.





İhbar üzerine olay yerine Malkara İtfaiye ekipleri, ambulans, AFAD, Jandarma, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç timleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının ardından, Veli Ayaz’ın cansız bedeni barajdan çıkarıldı.

Malkara Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.