Barajları tamamen kurudu, Bodrum susuz kaldı!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:44

Güncelleme: 11.10.2023 - 14:44

Muğla’nın Bodrum ilçesine su veren barajlarda su tükendi. Geçtiğimiz hafta kenti besleyen barajlardan biri olan Mumcular Barajı’nda su seviyesinin dip seviyeye inmesi nedeniyle su akışı durdu. Bununla birlikte Mumcular Barajı kapatıldı. Kenti besleyen bir diğer baraj olan Geyik Barajı’nda geçtiğimiz hafta su seviyesi yüzde 13’lerden dip seviyeye düştü. Bununla birlikte barajın perşembe günü kapatılacağı belirtildi.

MUSKİ: SULAR KESİLECEK

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından konuyla ilgili açıklamada, ““Yaşanan kuraklık nedeniyle yeterli miktarda su kalmayan Mumcular Barajı 05.10.2023 tarihinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kapatılmış, barajdan Bodrum’a su iletimi kesilmiştir. Yine aynı nedenlerden dolayı Bodrum’un en büyük içme suyu kaynağı olan Geyik Barajında da su miktarı, iletimi mümkün kılacak seviyenin altına düşmüştür. Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından barajın Perşembe (12.10.2023) günü kapatılacağı ve su iletiminin kesileceği tarafımıza iletilmiştir. Hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi amacıyla alınan tedbirler ve yapılan hazırlıklar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edileceğiz. Kamuoyuna saygıyla sunulur” denildi.

ARAS: ZORLUKLARI AZALTMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da “Geride bıraktığımız yaz sezonu boyunca haklı eleştirilerinize neden olan zorunlu su kesintileri ile idareli kullanmaya çalışılan ve yıllar önce döşenen çürük su borularının 3000 defadan fazla patlaması yüzünden önemli bir kısmı da ziyan olan su kaynaklarımız, iklim krizinin yol açtığı yağışsızlığa bağlı olarak, ne yazık ki tamamen kurudu. Baraj gölündeki suyun tamamen bitmesi nedeniyle hizmete kapatılan Mumcular Barajının ardından, 12 Ekim Perşembe günü yine aynı nedenle Geyik Barajı, DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından hizmete kapatılıyor. Yaşanılacak bu sürecin olumsuz sonuçlarını olabildiğinde azaltacak önlemlerin alınması için çalışan MUSKİ’nin Genel Müdürü Baki Ülgen tarafından bugün saat 13.00’te yapılacak açıklamalarda belirtilecek önlemler doğrultusunda hareket ederek, mecburen yaşayacağımız zorlukları olabildiğince azaltmaya çalışacağız” diye konuştu.