Barbaros Oyuk Festivali’ne ilgi yoğundu

Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:46

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:46

Urla’nın en dikkat çekici etkinliklerinden Barbaros Oyuk Festivali, bu yıl 7. kez yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Batı Urla Köyleri Derneği’nin (BUKÖYDER) katkılarıyla 23-24-25 Ağustos tarihlerinde 7’nci kez düzenlenen Barbaros Oyuk Festivali’ne katılım yüksek oldu. Köy halkının ‘oyuk’ olarak adlandırdığı ve köyde kurdukları atölyelerde ürettikleri korkuluklarla süslenen Barbaros, ziyaretçilerle doldu taştı. Eğlence, tarih, gelenek, sanat ve lezzeti buluşturan Oyuk Festivali’nin en önemli hedefi ise üretimdeki azalmaya dikkat çekerek tarımsal kalkınmaya destek sağlamak.



OYUKLAR KÖYE İNDİ

Barbaros Oyuk Festivali’nin hareket noktası, güzel bir hikayeye dayanıyor. Uzun zamandır ekilmeyen tarlalarda işsiz kalan korkulukların, ne olduğunu merak ederek köy merkezine gelmeleri ile başlayan hikayede, köylülerin artık tarım yapmadığını gören oyuklar; köylüyü yeniden üretime ikna etmek için eğlenceli bir yol seçerler ve festival başlar. Barbarosluların tarlada güneşten korunmak için kullandıkları yerel kadın başlığı olan ‘Boru’, bu yılın festival teması olarak seçildi.

Atölyeler, kitap imza günleri, oyuk yarışması, dört mevsim keçe sergisi gibi birbirinden renkli etkinliklerin olduğu festivalde, köy halkı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantlarda lezzetli yiyeceklerden kooperatif gıda ürünlerine, el işçiliğine dayanan takılar ve oyuklardan sanat eserlerine kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.