Barış 3 yıl sonra zorla evden çıkarıldı: Annesi hayalini açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutunuyorlar.

Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale gelerek hayat hikayesiyle Türkiye’nin dikkatini çekmişti.

Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam; ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış’ın yeni hayatına başlamasına yönelik ilk adımı atmıştı. Yaklaşık 3 yıl sonra duş alan, tıraş olan ve evinden çıkıp farklı bir noktaya giden Barış’ın annesi Semra Özbay’ın yüzü evladı için gülmeye başladı.

Antakya Belediyesi ekipleri, 3 yılın ardından yeni hayat yolundaki ilk adımı atan Barış ve annesinin yaşadığı evi, köşe bucak temizledi. Temizliğin ardından Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetlerinden gelen sağlık ekipleri, evde çıkmayan telefon bağımlısı gençten kanlar alarak muayene etti. Evin temizliği ve oğlunun muayenesi yapıldığından mutlu olan anne Özbay, oğlunun zamanla iyileşerek gelecekte evlenip yuva kurmasının hayalini kuruyor.

"OĞLUMUN BU YENİ HALİ HEP HAYALDİ AMA GERÇEK OLDU"

Oğlunun yeni görünümüne sevindiğini ve hayalinin oğlunun evlenip aile kurması olduğunu söyleyen anne Semra Özbay, "Dün bir işim vardı, evden çıktım. Sonradan eve gelince Barış'la ilgili sevinçli haberleri aldım. Önce inanamadım ama Barış eve gelip görünce inandım sürpriz oldu. Ben evde yokken Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri gelip Barış'ı alıp götürdüler. 3 yılın ardından Barış'a banyo yaptırdılar ve saç tıraşı yapıldı. Bugün özel bir doktor gelip kan tahlillerini aldı. İnşallah daha güzel sonuçlar olacak. Belediye ekipleri eve gelip temizlediler evi toparladılar. Oğlumun yeni hali süper oldu. İnşallah daha iyi olacak. Oğlumun bu yeni hali hep hayaldi ama gerçek oldu, evladımın eski haline dönmesini istiyorum. Kendi hayatını yaşamasını ve arkadaşlarıyla birlikte takılmasını istiyorum. Kendi hayatı için mücadele etmesini istiyorum. Her anne istediği gibi hayalim, torun sahibi olmak istiyorum. Hayalim her annenin istediği gibi; kendi hayatına bakmasını, güzel bir düzen kurmasına, evlenmesini ve çoluk çocuğa karışmasını istiyorum" dedi.

"BEN İLK RÖPORTAJDA DEDİĞİM GİBİ HİÇBİR ŞEY YAPMAK İSTEMİYORUM"

Tedavi olmak istemediğini söyleyen Barış Özbay, iyileşince de kendi için bir şeyin değişmeyeceğini belirterek, "Dün evde oturuyordum, annem yoktu. Normalde uyandığım zaman evde annem olmaz. Birileri gelip zili çaldı. Zilin çalanın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri olduğunu düşünmemiştim. Normalde kapıyı çalanlara açmam, çalıp giderler diye düşünmüştüm ama gitmediler. Ben de açmak zorunda kaldım. Ekip benimle konuşmak istediler. Beni ikna etmeye çalıştılar ama ilk başta da ikna olmadım. Ekipler direnç gösterdi ve beni taşıyıp götürdüler. Tıraş oldum, duşumu aldım sonra eve geri geldim. Bugün belediye ekipleri gelip evde temizlik yaptı. Doktorlar eve geldi kanımı alıp test yapacaklar ve tansiyonuma baktılar. Doktor bir şey söylemedi, sadece kanımı aldılar ve tansiyonumu ölçtüler. Heyecandan dolayı tansiyonum biraz yüksek çıktı. Ben ilk röportajda dediğim gibi hiçbir şey yapmak istemiyorum, tedavi olmak istemiyorum. Herkes sağlık sorunumu yüzünden böyle olduğumu düşünüyor ama evde oturduğum için sağlık sorunum bu şekilde oldu. İyileşince hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Düşüncelerimi hala aynı bir şey yapmak istemiyorum. Hayat yaşamaya değmez. Hayatı yaşamaya gerek yok" şeklinde konuştu.

"BENDEN BABA OLMAZ"

Annesinin kendisinin evlenip yuva kurmasını istediğini söylemesi üzerine ‘Ben öyle şeyler hiç düşünmüyorum’ cevabını veren Barış Özbay, "Herkesin hayali aynı farklı bir şey yok. Annemin hayali hayatı yaşamamı istiyor ve evlenmemi istiyor. Kendisi torun sahibi olmak istiyor ama ben öyle şeyler hiç düşünmüyorum. Benden baba olmaz, iyileşince de benden baba olmaz. Dediğim gibi sağlık probleminin düşüncelerimle alakası yok. Düşüncelerim hiçbir zaman değişmeyecek. Direnç gösterince ne olduğunu gördüm artık direnç göstermiyorum. Nedenini bilmiyorum ama hayatı sevmedim. Hayatıma birileri girebilir ama onlar girene kadar uzun zaman olur. Bu yüzden hayatın inişlerini hiç istemiyorum. Söyledim sözde dedim bir anlamı yok. Hayat inişli ve çıkışlı ama ben sadece pes edenlerdenim. Hayatım o inişleri çıkışlarına değmiyor işte. Tıraş oldum ve duş almak beni biraz rahatlattı. Duş alıp rahatlamamak imkansız zaten. Yeni bir şey hissetmedim hala aynı şekilde hissediyorum. Önceden de güzel hissediyordum şimdi de güzel hissediyorum. Bedava tıraş oldum" ifadelerini kullandı.