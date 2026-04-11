Barış Akademisyenlerine bir ret daha!

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “hak ihlali” kararına rağmen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Barış Akademisyenlerinin üniversitelere dönüş yolu idare mahkemeleri tarafından kesilmeye devam ediyor.

İzmir 14. Bölge İdare Mahkemesi (BİM), Ege Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Melek Göregenli'nin ardından Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç’ın da işe iade talebini reddetti.

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi, mahkemenin savunma hakkını ihlal ederek kurum fişlemelerine dayalı "hukuksuz" bir karar verdiğini vurguladı.

“MAHKEME YETKİ SINIRINI AŞTI”

Yapılan yazılı açıklamada, “Bu hukuksuz kararlar, İdare mahkemelerinin kendi görev ve yetki sınırlarının dışına çıkarak ceza mahkemeleri gibi davranmasının sonucudur. Oysa T.C. Anayasası’nın 125. Maddesi gereğince ‘Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz’. Makul yargılama süresini aşan üç buçuk yıl boyunca dosya ile ilgili hiçbir şey yapmayan 14. BİM, hiçbir araştırma yapmaksızın, Anayasa tarafından belirlenen sınırı yargı kararlarıyla aşarak, OHAL Komisyonu gibi davranmış; savunma hakkını ihlal ederek kurum fişlemesine göre karar vermiştir. Bir Bölge İdare Mahkemesinin fişleme mahiyetindeki mesnetsiz iddiaların gerçekliğini sorgulama gereği bile görmeksizin verdiği bu karar, Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç’ın adil yargılanma hakkının ihlalidir. Keza, iade edilmeyen tüm akademisyenlerin makul sürede ve adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir” denildi.

Sendika, Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Prof. Dr. Melek Göregenli, Dr. Serdar Tekin, Dr. Güldem Özatağan, Dr. Eylem Yıldızer, Dr. Nermin Biter, Dr. Dilek Karabulut, Arş. Gör Özcan Gülhan ve diğer bütün akademisyenlerin iade edilene kadar mücadele edeceklerini de bildirdi.