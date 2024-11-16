Barış Boyun çetesine İstanbul'da operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 16.11.2024 - 14:36

Güncelleme: 16.11.2024 - 14:36

Edinilen bilgiye göre, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunurken İtalya'da yakalanıp cezaevine konan Barış Boyun çetesine yönelik İstanbul'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, Şişli'de bir işyerinin yağmalanması, Bağcılar'da bir işyeri sahibinin yağma amaçlı tehdit edilmesi, Esenyurt'ta bir otomobilin kundaklanması ve Pendik'te bir sağlık merkezinin yağmalanması olaylarına karışan 15 şüpheliden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin de cezaevinde olduğu anlaşıldı. Diğer şüphelilerden 9'u İstanbul'daki operasyonlarda gözaltına alınırsen ikisi ise aranıyor.

İçlerinde bir suça sürüklenmiş çocuğun da bulunduğu şüphelilerle birlikte biri ruhsatsız 3 tabanca, bir pompalı tüfek, 2 balistik çelik çelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Çeteye dönük çalışmaların ve işlemlerin devam ettiği bildirildi.