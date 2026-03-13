Barış Boyun davası... 37 sanık hakkında tahliye kararı

İstanbul’da 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen, aralarında örgütün lideri olduğu belirtilen Barış Boyun'un da bulunduğu 362 sanığın yargılandığı davanın duruşması, bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaşı’nın haberine göre mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ’a 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Zafer Boyun’a da 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ile farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, 258 sanık hakkında da 1 ila 700 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Davada sanık olarak yer alan rapçiler “Heijan” mahlaslı Doğan Tarda ve "Muti" mahlaslı Muhammet Nedim Doğan hakkında beraat kararı verildi. "CAC" mahlaslı Şahan Terzioğlu ile "BIG" mahlaslı Samet Işık'a ise "suç örgütüne üye olmak" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası verildi.

EŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Barış Boyun, Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın henüz yakalanmadıkları için dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Barış Boyun'un tutuklu eşi Ece Boyun'un da aralarında olduğu 37 sanık hakkında ise tahliye kararı verildi. Mahkeme, 96 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, 15 sanığın tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme, 62 sanığın atılı suçlardan beraatına, hayatını kaybeden 2 sanığın dosyasının ise düşmesine karar verdi.

Savcılık, aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da olduğu 11 kişinin tahliyesine itiraz etti.