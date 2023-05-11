Barış Boyun suç örgütüne yeni operasyon: 17 gözaltı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:02

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da yakalanan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Farklı tarihlerde yapılan 2 ayrı operasyonda çok şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonların devamında organize polisi, suç örgütü adına farklı eylem arayışında olan şüpheliler olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilere yönelik yeni bir operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 10 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise işlemlerinin ardından serbest kaldı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.