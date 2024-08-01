Barış Derneği Davası sanıklarından Ergun Elgin hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:10

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:10

12 Eylül darbesinin ardından gelen sıkıyönetimin açtığı davaların en ünlülerinden olan Barış Derneği Davası sanıklarından TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube kurucusu Ergun Elgin hayatını kaybetti. Dün ikindi namazı sonrası Narlıdere Merkez Camii’nden kılınan namaz sonrası Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na defnedilen Elgin, Barış Derneği Davası’nda uzun yargılamaların sonunda çeşitli mahkûmiyetler aldı.

Türkiye ve dünya kamuoyu tarafından izlenen dava "barışın yargılanması" olarak anıldı ve 1984 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Dava, Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinin kaldırılmasının ardından düştü.

Barış Derneği davasından yargılanan 9 aydın 2021 yılında Büyükada’da buluşmuştu. Fotoğrafta soldan sağa doğru; şair Ataol Behramoğlu, Mustafa Gazalcı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Enis Coşkun, avukat Turgut Kazan, Ergun Elgin, eski CHP milletvekili Kemal Anadol, Gencay Şaylan, gazeteci Ali Sirmen, Niyazi Dalyancı.

Sevenlere başsağlığı dileyen Kemal Anadol, Elgin’in ile uzun yıllar mücadele ettiklerini belirterek, iyi bir barış mücadelecisi ve mütevazi bir insan olduğunu belirtti.

ERGUN ELGİN KİMDİR?

1936 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğan Ergun Elgin, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bitirdikten sonra ESHOT’ta göreve başladı. Askerliğini tamamladıktan sonra Ankara’da İller Bankası’nın bir şirketinde çalışıp tekrar İzmir’e dönerek ESHOT’ta çalışmaya devam eden Ergun Elgin, daha sonra Etibank’a geçti. EMO İzmir Şubesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüten Elgin, 1968 yılında EMO İzmir Şubesi’nin ilk Şube Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 1980 yılına kadar EMO İzmir Şubesi’nin Şube Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Elgin, Teknik Elemanlar Sendikası’nın (TEKSEN) İzmir’de yapılanma sürecinde de rol aldı. TEKSEN’in İzmir’deki ilk başkanı olan Ergun Elgin, barışın savunulması amacıyla kurulan Barış Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Elgin; 1982 Şubat ayında Barış Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi olmaktan dolayı tutuklandı. Gazetemiz yazarları Ali Sirmen, Ataol Behramoğlu, eski CHP milletvekilleri Kemal Anadol, Mustafa Gazalcı ve usta sanatçı Genco Erkal gibi pek çok isim ile Barış Dermeği Davası‘ndan yargılanan Ergun Elgin, 38 ay cezaevinde kaldı. Tahliye olduktan sonra bir süre İstanbul‘da çalışan Elgin, daha sonra İzmir‘e dönerek SMM olarak faaliyet yürüttü.