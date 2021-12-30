Barış Pehlivan yazdı: AKP'nin CHP operasyonunun kodları

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "CHP’ye operasyonun kodları" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör' iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından teftiş başlatılmasını ve aralarında CHP’li Avcılar Belediyesi’nin çalışanlarının da olduğu 17 şüphelinin bu hafta gözaltına alınmasının perde arkasını yazdı.

Hükümet medyası olarak bilinen Sabah, Yeni Şafak, Takvim, Akit gibi kuruluşların “FETÖ’nün belediyeler imamı" dediği Erkan Karaarslan'a AKP'den yapılan, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere CHP’li belediye başkanlarının yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini veya FETÖ ile ilişkilerini anlatırsa karşılığında aynı gün içinde tahliye edileceği vaade dikkat çekti.

Pehlivan, Erkan Karaarslan’ın 24 Aralık'ta FETÖ üyeliğinden beraat ettiğini ifade etti.

Pehlivan'ın yazısı şöyle:

Ekrem İmamoğlu’nun AKP’li bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu biliyor muydunuz? Dahası, savcılığa verilen dilekçede “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “görevi kötüye kullanma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarının olduğunu duymuş muydunuz?

Önce bir özet...

Sabah’tan Yeni Şafak’a, Takvim’den Akit’e...

Hepsinde aynı suçlama: “FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan!”

Bu bilgi gerçek mi, dahası neden yapıldı operasyon?

Gizemi dağıtayım. Aralarında CHP’li Avcılar Belediyesi’nin çalışanlarının da olduğu 17 şüpheli bu hafta gözaltına alındı. Belediyedeki bazı ihalelere Erkan Karaarslan’ın öncülüğünde fesat karıştırıldığı iddia ediliyordu.

Keşke, gönül rahatlığıyla “Kamunun zarara uğramasının peşine düşülüyor” diyebilseydim. Diyemiyorum, zira muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelere siyasi operasyonları çoktandır bekliyordum; başladı. Öyle ya “geliyor gelmekte olan”dı.

Erkan Karaarslan’ın “baş şüpheli” seçilmesi de önemliydi. Zira Karaarslan’ın profili operasyonun köpürtülmesine olanak sağlayacaktı. Lakin, aynı isim 2019 yerel seçim sürecinde de kullanılmıştı. Ve o zaman operasyonu yapanların aleyhine sonuçlanmıştı.

O Karaarslan ki, AKP’nin de yönettiği belediyelere danışmanlık yapan, MİT dahil kritik devlet kurumlarına eğitim veren bir kamu hukuku uzmanıydı. Hakkında FETÖ üyeliğinden ihaleye fesat karıştırmaya kadar birçok farklı dava açılmıştı.

Öyle ki 2019 yerel seçimleri sırasında tutukluydu. “Cendere” kitabımızda anlattık; ahlaksız bir teklif aldı hapiste...

Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere CHP’li belediye başkanlarının yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini veya FETÖ ile ilişkilerini anlatırsa karşılığında aynı gün içinde tahliye, ilk celsede beraat, onlarca milyon liralık sermayesi olan iş imkânları vaat ediliyordu. İsterse gizli tanık olarak da anlatabilirdi.

Kabul etmedi. Seçimlerden sonra da sessiz sedasız tahliye edildi.

Bakın...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, 20 Ocak 2020’de iki soru iletmiştim. Ancak Bakan Pakdemirli sessiz kalmayı tercih etmişti. Şimdi tekrar buradan da o soruları yazayım:

- Mart 2019’da, FETÖ tutuklusu Erkan Karaarslan’ın avukatıyla İzmir’de görüştüğünüz iddiası hakkında ne diyeceksiniz?

- Bu iddia edilen görüşmede, FETÖ tutuklusu Erkan Karaarslan’ın “Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi; bunun karşılığında tahliye edilebileceği” talebinde ve vaadinde bulundunuz mu?

Evet, AKP’li bakan üzerinden “FETÖ borsası” işletilerek CHP’li belediye başkanlarının koltuğuna göz dikiliyordu. İşte Ekrem İmamoğlu, mahkeme belgelerine de yansıyan bu skandalı avukatı aracılığıyla yargıya taşımış ancak sonuç alamamıştı.

Ve görünen o ki şimdi benzer süreç yine devredeydi.

FETÖ’DEN BERAAT ETTİ

Maalesef ki...

2015 yılındaki ihale usulsüzlüğüne 2021 yılında gözaltı operasyonu yapılmasını hukuk ile anlatmak mümkün değil. Çünkü Erkan Karaarslan’a operasyon CHP’li belediyeleri seçmen gözünde zayıflatmak için merdiven gibi kullanılıyor. Haliyle, benzer üç ayrı belediye davasında “beraat kararı” alan Karaarslan şimdi yine manşetleri süslüyor.

İşin bir başka çarpıcı yönü ise şu:

Dedim ya, Karaarslan AKP medyasında “FETÖ’nün belediyeler imamı” olarak tanıtılıyor. Gelin görün ki Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün 4 Şubat 2019 tarihli belgesinde “Şüpheli Erkan Karaarslan ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, ‘Belediyeler İmamı’ olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılmadı” diye yazıyor.

Dahası...

Masamda daha yeni, 24 Aralık’ta verilen bir karar var. Buna göre, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi Erkan Karaarslan’ın FETÖ üyeliğinden beraatına hükmetti. Hatta, bu suçlamayla hapiste kalmasından dolayı Karaarslan’ın devletten tazminat isteyebileceği tutanağa geçti.

Özetle: Keşke, gerçekten cebimizden çalınan paraların peşine düşseler... Ama yok.