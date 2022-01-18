Barış Terkoğlu açıkladı: Soylu'nun 'Siyah gömleklileri'

18 Ocak 2022 Salı, 13:50

Şarkıcı Sezen Aksu 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki sözleri üzerine hedef gösterilirken 'Milli Beka Hareketi Başkanı' Murat Şahin adlı şahıs tarafından tehdit edilmişti.

Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin Halk TV'de yorumda bulunan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, 'Milli Beka Hareketi'ni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Siyah gömleklileri' yani 'sokak milisleri' olarak nitelendirdi.

Şirin Payzın'la Sözüm Var programında konuşan Terkoğlu, "Milli Beka Hareketi'ni bir tarikata falan bağlamaya gerek yok" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi bu hadisenin Türkiye'nin son dönemdeki Sedat Peker iddialarıyla, 10 bin dolar hikayesiyle, AKP içindeki kavgalarla son derece ilişkisi var. Türkiye'de bu insanlar bir cemaat üyesi yakıştırması yapılmak için bile çok aşağıdalar. 'Kimle bağlantısı var?' diye sorduğum, kendi camialarına da yakın bir isim onlar için bir kelime kullandı ama yani nasıl tarif edeyim bunlar ancak sarayda hani padişahı güldürmek için görevli olanlar vardır ya onlardan olabilirler dedi.

Bu insanlar çıkıyorlar Tarkan'ın Cuppa şarkısı aslında cunta demek istiyor, yok efendim Sezen Aksu bilmem ne demek istiyor. Burada şimdi biz bunları tartışıyoruz, bu insanlar ise perde önünde aslında milli ve manevi bekayı savunuyor görünürken arka planda başka işler çeviriyorlar."

"KİM VERDİ BU KİMLİKLERİ?"

Terkoğlu, programda Murat Şahin'e ait eski bir görüntü izletti. Görüntülerde, rutin bir polis çevirmesine takılan Şahin'in aracından sahte polis ve gazeteci kimliği, çakar ve polis telsizi çıktığı görülüyor ayrıca Şahin'in polislere karşı lakayt bir tavır içinde olması da dikkat çekiyor. Görüntüler üzerine konuşan Terkoğlu, Şahin'in polis çevirmesinden sonra 'Bunlar benim değildi o sırada araçtaydı' ifadelerine, "Kim verdi bu kimlikleri? Sahte polis kimliği sahte gazeteci kimliği, telsiz bulundu. Bunlar hakkında tahkikat başlatıldı mı?" dedi.

Terkoğlu aynı zamanda Soylu ve Metin Külünk arasındaki çekişmede Milli Beka Hareketi'nin Soylu'nun tarafında yer aldığını, bunun üzerine Külünk ve ona bağlı bazı grupların da Milli Beka Hareketi binasını bastığını ifade etti.

Sezen Aksu, şarkısında yer alan "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da hedef alınmıştı.