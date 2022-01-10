Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde meydana geldi. Antalya - Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı. 20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Çin'den Sinovac aşısı için çarpıcı yorum
- Havale ile para gönderirken dikkat!
- Kimlikte yeni dönem
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Ece Üner'den kötü haber
- İstanbul için tarih verildi
- Omicron'un kuluçka süresi açıklandı