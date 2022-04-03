Bariyerlere çarpan araç karşı şeride fırladı: 1 ölü, 2 yaralı
Çorum’un Kargı ilçesinde bariyerlere çarparak karşı şeride fırlayan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul-Samsun karayolu Çeltiközü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne gitmekte olan N.T. (65) yönetimindeki 34 CSH 839 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçta yolcu olarak bulunan A.K. (83), A.E. (67) ve S.T. (60) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İlgili Haberler
- İş kazasında vücudunun yüzde 40'ı yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Ümraniye'de dörtyol ağzında kaza: 1 yaralı
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Önce bariyere çarptı sonra karşı şeride fırladı
- Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
- Ayvalık’ı leylekler bastı
- Ukrayna'dan korkutan savaş öngörüsü
- Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü!
- Hakem durumu sonradan fark etti...
- Binada yaşayanlara şok: 'Heyelan olmuş gibi ses...'
- Hakan Çalhanoğlu'na özel tablo
- Konyaspor ikinciliği bırakmıyor!
- Kocaelispor'da gergin anlar! Polis devreye girdi...